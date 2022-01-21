MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

2022 MTV hesaplama tablosu! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları ne kadar? Araç sahipleri düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV ödemesi yapıyor. Bu ödemeler yılda iki kez yapılıyor. İlk ödeme Ocak ayı içerisinde, ikinci ödeme ise Temmuz ayında yapılıyor. Ne kadar vergi ödemesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, 2022 MTV hesaplama işlemi yapıyor. Haberimizden ne kadar MTV ödeyeceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.