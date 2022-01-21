21 Ocak 2022, Cuma
MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…
MTV hesaplama tablosu 2022! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. MTV hesaplama tablosunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son 10 güne girildi. Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 136,25 kuruş olarak belirlendi. İşte, hesaplanan oranlarla güncel MTV tablosu!
Giriş Tarihi: 21.01.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 12:20
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