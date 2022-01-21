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Haberler Galeri MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

MTV hesaplama tablosu 2022! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. MTV hesaplama tablosunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son 10 güne girildi. Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 136,25 kuruş olarak belirlendi. İşte, hesaplanan oranlarla güncel MTV tablosu!

Giriş Tarihi: 21.01.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 12:20
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MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

2022 MTV hesaplama tablosu! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları ne kadar? Araç sahipleri düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV ödemesi yapıyor. Bu ödemeler yılda iki kez yapılıyor. İlk ödeme Ocak ayı içerisinde, ikinci ödeme ise Temmuz ayında yapılıyor. Ne kadar vergi ödemesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, 2022 MTV hesaplama işlemi yapıyor. Haberimizden ne kadar MTV ödeyeceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

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MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

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MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

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MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira