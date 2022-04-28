Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Binlerce çalışanın yararlandığı ilave tediye ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması bekleniyordu. Son dakika açıklamasına göre, ödemeler Cuma günü hesaplara yatacak. Ödeme miktarı 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl 52 günlük ücret tutarında ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Hal böyle olunca, 4 taksit olarak ödenen 2022 ilave tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kime, ne kadar ilave tediye ödemesi yatacak?