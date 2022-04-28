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Haberler Galeri Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Binlerce çalışanın yararlandığı ilave tediye ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması bekleniyordu. Son dakika açıklamasına göre, ödemeler Cuma günü hesaplara yatacak. Ödeme miktarı 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl 52 günlük ücret tutarında ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Hal böyle olunca, 4 taksit olarak ödenen 2022 ilave tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kime, ne kadar ilave tediye ödemesi yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 18:43
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Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Paralar cuma günü hesaplarda olacak. En düşüğü 2.168 TL, yüz binlerce çalışan alacak. Tediye ödemeleri bayram öncesinde binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. 4 taksit şeklinde ödenen tediye ödemelerinin ilk taksidi 13-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Nisan ayı ödemelerinin takvimi son dakika olarak açıklandı. İşçiler, "Tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 tediye ödemeleri takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Nisan ayının gelmesiyle yaklaşık 700 bin kamu işçisini ikramiye yani ilave tediye heyecanı sardı. Yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiyeleri 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.

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Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

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Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.

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Ödemeler yarın hesaplara yatıyor! Miktar 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor! Binlerce çalışan yararlanacak...

Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.