Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

Düşük primle emekli olma imkanı birçok vatandaşa tanınıyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali. En az primle emekli olmanın yolları konusunda merak edilenler yanıt bulurken, gerek SSK gerekse Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlara tanınan en erken emeklilik imkânı malulen emekliliktir. Peki, malulen emekli olabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?