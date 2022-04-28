28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...

Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...

Erken emeklilik için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kamuda memur olarak çalışanları yakından ilgilendiren konu hakkında detayaları haberimizde derledik. 10 yıl çalışanları kapsıyor. SSK'lı olarak çalışanlara tanınan malulen emeklilik imkanı memurlar için de bulunuyor. Peki erken emeklilikten kimler yararlanabiliyor? Malulen emekli olma şartları neler? Malulen emekli olmak maaşları nasıl etkiliyor? İşte, memurları yakından ilgilendiren gelişme hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 19:42
  • 1
  • 11
Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

Düşük primle emekli olma imkanı birçok vatandaşa tanınıyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali. En az primle emekli olmanın yolları konusunda merak edilenler yanıt bulurken, gerek SSK gerekse Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlara tanınan en erken emeklilik imkânı malulen emekliliktir. Peki, malulen emekli olabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

Son bir yılda emekli olanların sayısı ise 850 bini geçti. Çalışanlar az primle emekliliğin formüllerini arıyor. Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl sigorta, 3600 gün prim, 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabiliyor.

  • 3
  • 11
Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Eylül 1999-1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 25 yıl sigorta, 4500 gün prim, kadın (58), erkek (60) yaş koşulunu birlikte sağladığında emekliliğe hak kazanıyor. Doğum, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı da emeklilik tarihini doğrudan etkiliyor. İş kazası, meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü yüzde 60 kaybedenler 1800 prim günü şartıyla malulen emekliliğe hak kazanıyor.

  • 4
  • 11
Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında SSK'lı olanların en az 5400 prim gününü tamamlamaları durumunda kadınlar 61, erkekler de 63 yaşını doldurma şartıyla emeklilik dilekçesi verebiliyor. Sigorta başlangıcı olmayan kadınlar isteğe bağlı sigorta primi yatırarak düşük primle emeklilik fırsatı yakalayabilir. İşte en az primle emekli olmanın yolları konusunda merak edilenler...

  • 5
  • 11
Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK’lı olarak çalışanlara ise...

SSK STATÜSÜNDE TANINAN EN DÜŞÜK PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındakiler en az 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak gerek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihi aralığında olan sigortalılar, sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 25 yıl geçmiş olması, en az 4500 prim gününü tamamlamaları koşuluyla, kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabilir.