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Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...
Erken emeklilik için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kamuda memur olarak çalışanları yakından ilgilendiren konu hakkında detayaları haberimizde derledik. 10 yıl çalışanları kapsıyor. SSK'lı olarak çalışanlara tanınan malulen emeklilik imkanı memurlar için de bulunuyor. Peki erken emeklilikten kimler yararlanabiliyor? Malulen emekli olma şartları neler? Malulen emekli olmak maaşları nasıl etkiliyor? İşte, memurları yakından ilgilendiren gelişme hakkında detaylar...