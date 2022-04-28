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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...
Emekli ve memurun heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammı için 1 Mayıs'ta sürpriz açıklama yapacağını duyurmuştu. Altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan emekli ve memurlar, zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. Son gelen verilere göre rakamlar netleşmeye başladı. Peki, en düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı son durum nedir? İşte cevaplar...