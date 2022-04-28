NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu oranların kaç olduğunu ve nasıl uygulanacağını kaleme aldı.bakalım