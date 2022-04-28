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Haberler Galeri NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

Emekli ve memurun heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammı için 1 Mayıs'ta sürpriz açıklama yapacağını duyurmuştu. Altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan emekli ve memurlar, zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. Son gelen verilere göre rakamlar netleşmeye başladı. Peki, en düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:59
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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Maaş artışı için heyecanlı bekleyişte olan memur ve emeklilere müjdeli açıklamalar peş peşe geliyor. İlk üç aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Son gelen rakamlara göre en düşük emekli ve memur maaşı hesaplamasına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak.

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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu oranların kaç olduğunu ve nasıl uygulanacağını kaleme aldı.bakalım

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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA AYNI ORAN

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

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NETLEŞİYOR! En düşük 2022 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaş artışı, seyyanen zam, toplu sözleşme zammı...

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti.