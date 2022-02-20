20 Şubat 2022, Pazar
Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs'ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...
Emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika açıklamaları geliyor. 16 Mart'ta yapılması planlanan 3600 ek gösterge 2. toplantısı için detaylar belli olmaya başladı. Taslak için hazırlıklar tamamlanırken, teknik çalışmalar masaya yatırılacak. Memur maaş ve ikramiyelerini etkileyecek düzenlemeden, emeklilerinde yararlanması bekleniyor. Böylelikle emekli olan memurlarda maaş zammından etkilenmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 19:06
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