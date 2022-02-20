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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs'ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika açıklamaları geliyor. 16 Mart'ta yapılması planlanan 3600 ek gösterge 2. toplantısı için detaylar belli olmaya başladı. Taslak için hazırlıklar tamamlanırken, teknik çalışmalar masaya yatırılacak. Memur maaş ve ikramiyelerini etkileyecek düzenlemeden, emeklilerinde yararlanması bekleniyor. Böylelikle emekli olan memurlarda maaş zammından etkilenmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 19:06
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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs’ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek gösterge için adımlar atılmaya başlamıştı. Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı. Emekli ve memur maaşları Mayıs'ta değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların geldiği son aşama hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi gelecek yeni açıklamalara kitlenmiş durumda. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini talep etti. Konu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs’ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

Milyonlarca memur bu yıl Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalara kilitlenmiş durumda. 3600 ek kösterge çalışması kapsamında yeni yol haritası da belirleniyor. Çalışmalarla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı.

Konu hakkında alternatifli taslak metinleri yayınlamıştı. Bu gün ise üzerinde çalışılan unvanların tam listesini yayınlıyoruz. Buna göre ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Sendikaların önerileri ile bütüncül bir çalışma ile hareket ediliyor.

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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs’ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

EK GÖSTERGEDE TASLAKLAR TAMAM

Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs’ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

YENİDEN TESPİT EDİLECEK

Yine çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.

Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.

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Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs’ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...

ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400.

Bu çerçevede dengesizlikler giderilirken genel Müdürlerin ve kurum başkanların ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumların da başkan yardımcıları arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek.

Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi bekleniyor