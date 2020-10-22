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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödemeler devam ediyor! Bin lira sosyal yardım parası ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 1.000 TL 4. faz ödemesi var mı? Ödemeler devam ediyor! Bin lira sosyal yardım parası ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 1.000 TL 4. faz ödemesi var mı?
1000 TL faz ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Pandemi döneminde işveren ve işçiyi ekonomik anlamda mağdur etmemek için ödenen yardımın 4. faz olarak devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde 1.000 TL yardım ücreti ödeniyor. Gerekli koşulları bulunanlara 1000 TL Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü misyonluları tarafından zarf ile vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 20:51
Koronavirüs sürecinde işçilere ve işverene destek olmak amacıyla ödenen 1000 TL sosyal destek ödemeleri yapıldı. Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam edecek mi? 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor mu? 4. faz ödemeleri olacak mı? Gerekli müracat koşullarını yerine getiren vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Başvurular online olarak e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ücretleri T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.