Asgari ücretli çalışanlara müjde! Ek zam olacak mı? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Net-brüt...

Son dakika... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanların heyecanla beklediği yeni zam oranları için görüşmeler başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni maaş miktarının ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam konusu da gündemde. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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