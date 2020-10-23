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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlara müjde! Ek zam olacak mı? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Net-brüt... Asgari ücretli çalışanlara müjde! Ek zam olacak mı? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Net-brüt... Son dakika... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanların heyecanla beklediği yeni zam oranları için görüşmeler başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni maaş miktarının ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam konusu da gündemde. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:23
2021'de asgari ücret ve AGİ ne kadar olacka? Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı komisyonun ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler sonucunda belli oluyor. Ekim ayının son günlerine doğru geldiğimiz şu günlerde asgari ücret görüşmeleri ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
2021 Asgari ücret miktarı zam oranı merakla bekleniyor. Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.