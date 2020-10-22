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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekim ayına geldiğimiz yönemde yeni yılda emeklilerin alacakları zam miktarı için meraklı bekleyiş sürüyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında zam alıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. Peki, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 17:38
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