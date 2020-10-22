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Haberler Galeri Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekim ayına geldiğimiz yönemde yeni yılda emeklilerin alacakları zam miktarı için meraklı bekleyiş sürüyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında zam alıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. Peki, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 17:38
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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

2021 ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli maaşlarında ve ek ödemelerinde artış yaşanacak. Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları yılda iki kez olmak üzere maaşlara yansıtılıyor. Uzmanlar her geçen gün konuyla ilgili yeni değerlendirmeleri vatandaşların bilgisine sunuyor. ahaber.com.tr olmak üzere detayları sizlere ulaştırıyoruz. Ek ödemeler 2 bin 748 rakamını gördü. Milyonlarca emekli maaş ve ek ödemenin yanı sıra yılda iki kez promosyon desteği de alıyor. Peki, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emekliye görülmemiş zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.