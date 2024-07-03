03 Temmuz 2024, Çarşamba
MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni yılın ilk ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da güncellendi. Yüzde 58,46 oranında yapılan yeniden değerleme sonucunda, 2024 yılı için en düşük MTV tutarı da belli olmuştu. Yılın ilk yarısında ödenen birinci taksitlerin ardından gözler ikinci taksit ödemelerine çevrildi. Peki, 2. MTV taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayı!
Giriş: 03.07.2024 09:22 Güncelleme: 03.07.2024 09:22
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