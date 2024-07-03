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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yılın ilk ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da güncellendi. Yüzde 58,46 oranında yapılan yeniden değerleme sonucunda, 2024 yılı için en düşük MTV tutarı da belli olmuştu. Yılın ilk yarısında ödenen birinci taksitlerin ardından gözler ikinci taksit ödemelerine çevrildi. Peki, 2. MTV taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:22 Güncelleme: 03.07.2024 09:22
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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte gerçekleştiriliyor. Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairelerince tahakkuk ettirilen vergi, bu yıl için ilk taksitler 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. Peki, MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

2. MTV TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlar 2024 MTV'nin ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

MTV ödemeleri, taşıtların kayıt ve tescil işlemlerinin yapıldığı yerel vergi dairesi tarafından yıllık olarak ocak ayında tahakkuk ettiriliyor ve yılın iki ana döneminde, ocak ve temmuz aylarında, eşit iki taksitte ödenmesi gerekiyor.

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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

MTV NE KADAR OLDU?

Ocak ayında yüzde 58,46 oranında yapılan yeniden değerleme sonucunda, 2024 yılı için en düşük MTV tutarı 347 lira olarak belirlendi. En yüksek MTV tutarı ise 133 bin 572 liraya ulaştı.

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MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?

MTV BORCU ÖDEME YÖNTEMLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.