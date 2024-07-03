MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte gerçekleştiriliyor. Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairelerince tahakkuk ettirilen vergi, bu yıl için ilk taksitler 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. Peki, MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 Temmuz MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!