CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

"Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Altına yatırım yapmak isteyen ya da elindeki altınları bozdurmak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan son durumu takip ediyor. Altın fiyatların düşüş ve yükseliş devam ediyor.Peki, Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mart 2023 güncel yarım, tam, çeyrek altın altın fiyatları...