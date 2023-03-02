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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

"Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Altına yatırım yapmak isteyen ya da elindeki altınları bozdurmak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan son durumu takip ediyor. Altın fiyatların düşüş ve yükseliş devam ediyor.Peki, Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mart 2023 güncel yarım, tam, çeyrek altın altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 18:22
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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2023 yılında yükselen altın şubat ayı itibarıyla yatırımcılarının yüzünü güldürmedi. Yeni bir aya başlanması sebebiyle 2 Mart gram altın fiyatı da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Peki, 2 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altını fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

2 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış: 1.113,74 satış: 1.113,94

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.840,00 satış: 1.860,00

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 7.526,00 satış: 7.640,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

Yarım altın fiyatı alış: 3.681,00 satış: 3.720,00

Tam altın fiyatı alış: 7.534,00 satış: 7.603,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı alış: 1.834 satış: 1.835

Ata altın fiyatı alış: 7.490,87 satış: 7.677,07

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,36 azalışla 1.112 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.