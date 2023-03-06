HaberlerGaleriÖdemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!
Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!
Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ertelenecek mi sorusunun cevabı merak ediliyordu. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle öğrenciler GSB burs ve öğrenim kredilerinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyorlar. Konuya ilişkin açıklama Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. İşte son dakika KYK burs, kredi açıklaması...