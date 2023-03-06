Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!

KYK burs ve kredisine hak kazanan öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın belirli zamanında Bakanlık tarafından ödeme gerçekleştiriliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından öğrenciler GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine dair son gelişmeleri merak ediyorlardı. Peki mart ayı KYK bursları yattı mı?