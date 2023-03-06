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Haberler Galeri Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!

Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!

Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ertelenecek mi sorusunun cevabı merak ediliyordu. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle öğrenciler GSB burs ve öğrenim kredilerinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyorlar. Konuya ilişkin açıklama Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. İşte son dakika KYK burs, kredi açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:22
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Ödemeler bugün başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor!

KYK burs ve kredisine hak kazanan öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın belirli zamanında Bakanlık tarafından ödeme gerçekleştiriliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından öğrenciler GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine dair son gelişmeleri merak ediyorlardı. Peki mart ayı KYK bursları yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler bugün başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor! Hesabınızdan anında çekin!

MART AYINDA KYK ÖDEMELERİ YATACAK MI?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen GSB burs ve öğrenim kredisi banka hesaplarına geçti.

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Ödemeler bugün başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor! Hesabınızdan anında çekin!

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ödemeler bugün başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor! Hesabınızdan anında çekin!

KYK BURS/KREDİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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Ödemeler bugün başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu! TCKN sonu 2,4,6,8 ve 0 olanlara 1.250-2.500-3.750 TL yatıyor! Hesabınızdan anında çekin!

TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.