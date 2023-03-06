Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek. İşverene kıdem tazminatı desteğinin ayrıntıları da bu hafta netleşecek.