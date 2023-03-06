06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. EYT kapsamında ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayanlar koşulları yerine getirdikleri tarih itibarıyla başvuru yapabilecek. SGK işe giriş-çıkış genelgesiyle emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:02
  • 1
  • 15
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.

  • 3
  • 15
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.

  • 4
  • 15
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek. İşverene kıdem tazminatı desteğinin ayrıntıları da bu hafta netleşecek.

  • 5
  • 15
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok

Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli seçeneği ön plana çıkıyor. EYT'de başvuru süreci devam ederken bazı kritik detaylar ve merak edilen bazı soruların yanıtlar şöyle: