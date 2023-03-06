HaberlerGaleriEksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok
Eksik primliye EYT fırsatı! Dilekçesini veren ertesi gün işbaşı yapabilecek! EYT bir defaya mahsus değil, süre sınırı yok
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. EYT kapsamında ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayanlar koşulları yerine getirdikleri tarih itibarıyla başvuru yapabilecek. SGK işe giriş-çıkış genelgesiyle emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.