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Haberler Galeri Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Bu da kampanyaları hareketlendirdi. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Tutarlarda yükseliş devam eder mi?

Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:11
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Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'liler için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alma imkanına kavuşuyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Banka seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

- Seçim yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.

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Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor.

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Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

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Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.

- Bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor.