Emekli promosyonuna EYT ayarı! Bankalar kampanyaları yeniledi | 2023 promosyon tutarları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Bu da kampanyaları hareketlendirdi. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Tutarlarda yükseliş devam eder mi?

Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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