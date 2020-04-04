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Haberler Galeri 1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım ödemeleri yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı duyuruldu. Peki, sosyal yardımdan otomatik olarak kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılacak? Bin lira yardım ödemesi nereden alınacak? Sosyal yardım parası ödemeleri nasıl sorgulanır? Ödemeler ne ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:43
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1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi.

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1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.

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1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.

Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

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1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

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1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım