1000 lira yardım hesaplara yatırılmaya başlandı! Sosyal yardım parası ödemeleri internetten sorgulanır mı?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım ödemeleri yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı duyuruldu. Peki, sosyal yardımdan otomatik olarak kimler yararlanacak? 1000 TL sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılacak? Bin lira yardım ödemesi nereden alınacak? Sosyal yardım parası ödemeleri nasıl sorgulanır? Ödemeler ne ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...