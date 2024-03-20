Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği destek programları ile milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü gülmeye başladı. Bir haneden tek bir kişinin başvurması halinde bile yeterli oluyor. Bu destekler, özellikle sosyoekonomik açıdan zorluk yaşayan aileler için büyük bir rahatlama kaynağı oluyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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