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Haberler Galeri Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği destek programları ile milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü gülmeye başladı. Bir haneden tek bir kişinin başvurması halinde bile yeterli oluyor. Bu destekler, özellikle sosyoekonomik açıdan zorluk yaşayan aileler için büyük bir rahatlama kaynağı oluyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:30
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Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri devam etmekte. Devletin sağladığı yardım ödemeleri, milyonlarca kişiye maddi rahatlık sağlıyor. Başvurular e-devlet üzerinden kabul ediliyor ve onaylandıktan sonra ödeme tarihlerinde hesaplara yatırılıyor.

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Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

Aile Destek Programı: Gelire Göre Değişen Yardım Miktarları

Aile Destek Programı, 2024 yılı itibarıyla güncellenen ödeme miktarlarıyla dikkat çekiyor. Bu program kapsamında, ailenin gelir durumuna ve sosyoekonomik profiline göre belirlenen destek miktarları şu şekilde sıralanmaktadır:

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Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

450 TL ve altı gelire sahip haneler için 1.250 TL,

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Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

450 TL üzeri ve 911,15 TL altı gelire sahip haneler için 1.100 TL,

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Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!

911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL altı gelire sahip haneler için 950 TL,