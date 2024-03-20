Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

Türkiye'de birçok sigortalı çalışan, yeni iş yerlerine geçtiklerinde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik olarak kaydedilir ve maaşlarından kesintiler yapılır. Ancak, bu kesintilerin farkında olmayan birçok kişi, banka hesaplarında biriken birikmiş paralarının bilincinde değildir. İşte bu noktada, e-Devlet üzerinde sunulan bir hizmet devreye girer ve vatandaşlara BES birikimlerini ve kişisel ödemelerini kolayca görüntüleme, takip etme ve yönetme imkanı sağlar.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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