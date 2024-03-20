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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

Türkiye'de birçok sigortalı çalışan, yeni iş yerlerine geçtiklerinde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik olarak kaydedilir ve maaşlarından kesintiler yapılır. Ancak, bu kesintilerin farkında olmayan birçok kişi, banka hesaplarında biriken birikmiş paralarının bilincinde değildir. İşte bu noktada, e-Devlet üzerinde sunulan bir hizmet devreye girer ve vatandaşlara BES birikimlerini ve kişisel ödemelerini kolayca görüntüleme, takip etme ve yönetme imkanı sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:52
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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet’te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

Yeni iş yerlerine başlayan sigortalı çalışanlar, genellikle otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilirler. Ancak, BES hesabının açıldığından haberi olmayan veya BES kesintisinin yapıldığını bilmeyen kişilerin paraları bankada birikmeye başlar. Zamanla, bu birikimler önemli miktarlara ulaşabilir.

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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet’te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

E-DEVLET'TE SİZİ BEKLEYEN ÖDEMENİZİ KEŞFEDİN!

Gündelik yaşamımızı kolaylaştıran e-Devlet, bazen aklımıza gelmeyen alacaklarımızı hatırlatıyor.

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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet’te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri gibi hizmetlerle milyonlarca vatandaşın birikmiş parası bulunuyor.

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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet’te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

BES İLE OTOMATİK KATILIM VE KESİNTİLER

Sigortalı çalışanlar genellikle işe başladıklarında BES'e otomatik olarak dahil ediliyor ve maaşlarından belirli bir kesinti yapılıyor.

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Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet’te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...

Ancak, birçok kişi bu kesintinin farkında olmayabilir ve zamanla biriken miktarın önemli bir meblağa ulaşabileceğini bilmeyebilir.