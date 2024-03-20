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Haberler Galeri Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Emeklilik sistemini değiştirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşı etkileyecek büyük bir değişiklik geliyor. Emeklilik için gereken prim gün sayısı önemli ölçüde azaltılacak, Bağ-Kur ve SSK prim ödeme süreleri eşitlenecek. Bu adımlar özellikle küçük esnafı olumlu yönde etkileyerek onlara daha erken emeklilik imkanı sunacak.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:59
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Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Milyonları ilgilendiren emeklilik sistemine dair önemli bir değişiklik kapıda. Yapılacak yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyondan fazla vatandaşın daha erken emekli olmasına olanak tanıyacak. Bu değişiklikle, emeklilik için gerekli olan prim günü yükümlülüğü azalacak, Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki fark ortadan kalkacak.

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Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

PRİM ÖDEME SÜRESİ DÜŞECEK

Düzenlemenin en çarpıcı yanı, emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 bin günden 7.200 güne düşürülmesi.

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Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Bu değişiklik, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin daha az prim ödeyerek, daha erken emeklilik hakkı kazanmasını sağlayacak.

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Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Değişiklik, özellikle küçük esnafı yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile 10 ve altı personel çalıştıran küçük esnafın prim gün şartı 9 bin günden 7.200 güne inecek. Bu, küçük işletme sahiplerinin daha erken emekliliğe adım atmasının önünü açacak.

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Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de umut verici haberler var. Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayan Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartını 9 bin günden 7.200 güne düşürecek, bu da EYT'lilerin emeklilik şansını artırabilir.