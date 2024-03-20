HaberlerGaleriEmeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı
Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı
Emeklilik sistemini değiştirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşı etkileyecek büyük bir değişiklik geliyor. Emeklilik için gereken prim gün sayısı önemli ölçüde azaltılacak, Bağ-Kur ve SSK prim ödeme süreleri eşitlenecek. Bu adımlar özellikle küçük esnafı olumlu yönde etkileyerek onlara daha erken emeklilik imkanı sunacak.
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:59Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:59