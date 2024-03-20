Emeklilik yaşınız sil baştan! SSK 1995 öncesi 2002 2010 arası ve sonrası için taze emeklilik taslağı

Emeklilik sistemini değiştirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşı etkileyecek büyük bir değişiklik geliyor. Emeklilik için gereken prim gün sayısı önemli ölçüde azaltılacak, Bağ-Kur ve SSK prim ödeme süreleri eşitlenecek. Bu adımlar özellikle küçük esnafı olumlu yönde etkileyerek onlara daha erken emeklilik imkanı sunacak.