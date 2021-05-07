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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yardım ödemeleri yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma yardımı kapsamında 1.100 TL verileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre, tam kapanma yardımı için başvuru alınmayacak. Peki, e-Devlet ile 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:47
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