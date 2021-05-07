Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

ÖDEMELER NEREDEN, NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri 5 Mayıs'ta başladı. Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05 Mayıs 2021 tarihinde yatırılacağı duyurulmuştu. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edileceği açıklandı.