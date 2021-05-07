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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yardım ödemeleri yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma yardımı kapsamında 1.100 TL verileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre, tam kapanma yardımı için başvuru alınmayacak. Peki, e-Devlet ile 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:47
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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı adı altında ihtiyaç sahibi hanelere yardım yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan tam kapanma destek ödemelerinin nereden alınacağı merak ediliyor. 1100 TL soyal yardım ödemeleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet ile 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1.100 TL tam kapanma sosyal yardım programı için başvuru alınmıyor. ASHB'nin e-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden bu destekten faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI...

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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

ÖDEMELER NEREDEN, NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri 5 Mayıs'ta başladı. Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05 Mayıs 2021 tarihinde yatırılacağı duyurulmuştu. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edileceği açıklandı.

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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

SOYAL DESTEK YARDIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü;

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Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?

"Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız.Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olacağız. Yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim ediliyor"