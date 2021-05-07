7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Yüz binlerce bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler...