07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler, mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerine çevrildi. Peki, 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:18
  • 1
  • 10
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Yüz binlerce bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek.

Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 10
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

  • 4
  • 10
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

  • 5
  • 10
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.