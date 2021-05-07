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7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler, mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerine çevrildi. Peki, 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte son gelişmeler...