Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılacağı açıklamasını yapmasının ardından ilk iki fazda 4,4 milyon haneye ödemeler yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz ödemelerinin başladığını açıkladı. 6 milyon kişinin başvuru yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin hafta içi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herkesin yapabildiğini bildirdi. 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...