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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
Son dakika... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım için başvurular devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Üçüncü faz kapsamında gerçekleştirilen yardım ödemelerine şu ana kadar 6 milyon kişi başvurdu. Peki, 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:35