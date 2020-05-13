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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım için başvurular devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Üçüncü faz kapsamında gerçekleştirilen yardım ödemelerine şu ana kadar 6 milyon kişi başvurdu. Peki, 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:35
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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılacağı açıklamasını yapmasının ardından ilk iki fazda 4,4 milyon haneye ödemeler yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz ödemelerinin başladığını açıkladı. 6 milyon kişinin başvuru yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin hafta içi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herkesin yapabildiğini bildirdi. 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

3. FAZ ÖDEMELER BAŞLADI

1000 TL yardım alabilmek için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

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Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

6 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: