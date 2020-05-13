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Haberler Galeri Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında müşterilerinin finansman desteğini sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? nasıl öğrenilir? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 14:34
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Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları merak ediliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1 Nisan'da başlayan destek kredisi için başvuru işlemleri devame diyor. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanan destek kredisi ile ilgil detayları sayfamızda derledik. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.