HaberlerGaleriÖdemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
Sosyal yardım alanlara müjde geldi. Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaşında yapılan artışın ardından sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin de artırıldığını duyurdu. Yeni sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. İşte, yeni sosyal yardım miktarları!