Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlara son dakika müjdesi geldi. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışlar sonrasında sosyal yardım miktarlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaşında yapılan artışın ardından sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin de artırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi." dedi. İşte, sosyal yardım ödeme miktarları için son gelişmeler!