2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

"2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Peki, 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?