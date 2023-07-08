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Haberler Galeri 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

"2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Peki, 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:08
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2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

"2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı iyileştirme talimatı sonrası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Peki, 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

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2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

Bununla beraber, "Memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu, ek zam olacak mı" soruları gündemdeki sıcaklığını artırmıştı. Beklenen emekli maaşı zammı haberi geldi.

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2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı.

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2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.