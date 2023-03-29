Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

2023 yılına girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı. Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşlarına yüzde 30 zam uygulandı. Tüm bunların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşın 7.500 TL'ye çıkarıldığı açıkladı. Yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete ara zam ve memura refah payı düzenlemesine çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı "En düşük memur maaşına zam gelecek mi" sorusuna yanıt ararken 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları da maaşların şekillenmesinde daha da önemli olacak. Emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları ise hesaplandı. Peki, Temmuz ayında emekli, memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...