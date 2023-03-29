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Haberler Galeri Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

2023 yılına girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı. Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşlarına yüzde 30 zam uygulandı. Tüm bunların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşın 7.500 TL'ye çıkarıldığı açıkladı. Yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete ara zam ve memura refah payı düzenlemesine çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı "En düşük memur maaşına zam gelecek mi" sorusuna yanıt ararken 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları da maaşların şekillenmesinde daha da önemli olacak. Emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları ise hesaplandı. Peki, Temmuz ayında emekli, memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 18:16
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Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

Ocak ayına girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam uygulandı. Son olarak Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Şimdi ise gözler asgari ücret ara zam ve memur zammına çevrildi. Memur maaşları, normal şartlarda her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Ocak'ta enflasyon 6,65 olurken Şubat ayında ise 3,15 olarak gerçekleşti.TÜİK Mart ayı enflasyonunu 3 Nisan'da açıklayacak. Peki Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

2023 MEMURA EK ZAM YAPILACAK MI?

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını ve çalışmaların yapılacağını ifade etmişti.

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Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin çalışmaları tamamladı. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

Memur maaşlarına ek zam yapılması şimdilik gündemde bulunmuyor. Memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

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Emekliye zam MEŞALESİ yandı! Emekli taban maaşı derken, asgari ücret geldi! Ek zam + refah payı! Minimum 8.000 TL! Seyyanen, 2-6 aylık enflasyon oranı...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak. Ocak ayında 6,65 ve Şubat ayında enflasyon 3,15 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının belli olmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanacak.