"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı sonrasında, enflasyon verileri belli olacak. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?