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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, mart ayı TÜFE kararını bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen enflasyon verileri, mart ayı kira artış oranını etkileyecek. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:19
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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı sonrasında, enflasyon verileri belli olacak. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.

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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.

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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.