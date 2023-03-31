31 Mart 2023, Cuma
Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?
"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, mart ayı TÜFE kararını bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen enflasyon verileri, mart ayı kira artış oranını etkileyecek. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:19
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