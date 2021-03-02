Ödeme tarihleri 2021... Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ile balon balığı avcılığı kapsamındaki ödemelerle ilgili detayları açıkladı. Destek ödemelerinden yararlanacak vatandaşlar gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ücretler için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih...