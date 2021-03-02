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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödeme tarihleri 2021... Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih... Ödeme tarihleri 2021... Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih...
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlarla ilgili açıklama yaptı. Binlerce çiftçinin tarımsal hayatını sürdürebilmesi için sağlanan destek ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyordu. Bakan Pekdemirli'nin açıklamasının ardından ödeme tarihleri gündemin ilk sırasına taşındı. İşte, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 17:25
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ile balon balığı avcılığı kapsamındaki ödemelerle ilgili detayları açıkladı. Destek ödemelerinden yararlanacak vatandaşlar gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ücretler için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte o kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL