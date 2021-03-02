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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

Mart ayı vergi ayı, beyanname ayı. Geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin mart sonuna kadar beyan edilmesi gerekiyor. 2020'de yıl içinde toplam 6 bin 600 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahiplerinin vergi ödemesi de söz konusu değil. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 09:36
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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

Mülk sahipleri sorularını aslında şubat ayının başından itibaren iletmeye başlamışlardı. Beyanname vermek için en az ne kadar kira geliri elde etmek gerekiyor? İşyeri kiralarında stopaj geçen yıl düşmüştü, ödeyeceğim vergimi etkiliyor mu?

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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

Hisseli olarak mülk sahibiyim, beyan sınırı değişiyor mu? Götürü gider ve gerçek giderin farkı ne? Çocuklarımın özel okul faturalarını vergiden düşebilir miyim?

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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

İşte vergi beyannamesi ile ilgili detaylar:
Sigorta poliçelerini vergi hesabında indirim olarak gösterebilir miyim? Beyannameyi internetten nasıl göndereceğim? Ve diğer ayrıntılar...

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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

SORULARA YANIT
2021 beyannameleri için güncel değerler üzerinden merak edilen tüm soruları yanıt buluyor...

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Milyonları ilgilendiriyor! Sınır 6 bin 600 lira

Konut kira gelirlerinde beyan sınırını, gerçek gider götürü gider ayırımını, hisseli mülk sahipleri için hesaplama yöntemleri belli oldu. Farklı konut kira gelirleri için örnek vergi hesaplamaları da tablo üzerinden görülebilir…

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