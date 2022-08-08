Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınlarına emeklilik şartları neler? gibi sorular, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emeklilik hakkında detayları araştıran ev kadınları, hangi şartlarda emekli olabileceklerini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ev kadınlarının emeklilik süreci hakkında detaylar açıklandı. Peki, SGK ev kadınlarına emeklilik şartları nelerdir? Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınları nasıl emekli olabilir? Ayrıntılar haberimizde...