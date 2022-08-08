08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL'ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL'ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

Ev kadınlarının merakla araştırdığı emeklilik konusunda detaylar belli oldu. 2022 Temmuz ayı itibarıyla prim tutarında değişiklik yaşandı. Evde el işi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan ev hanımları bu şartları yerine getirerek emeklilik imkanı elde ediyor. Ev hanımlarının emeklilik şartları konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK ev kadınlarına emeklilik şartları nelerdir? Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınları nasıl emekli olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:39
  • 1
  • 12
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınlarına emeklilik şartları neler? gibi sorular, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emeklilik hakkında detayları araştıran ev kadınları, hangi şartlarda emekli olabileceklerini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ev kadınlarının emeklilik süreci hakkında detaylar açıklandı. Peki, SGK ev kadınlarına emeklilik şartları nelerdir? Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınları nasıl emekli olabilir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

Evinde el emeği ürünler üreterek satan kadınlara devlet de destek veriyor. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor.

  • 3
  • 12
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

EV KADINLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

* Bunun için öncelikle 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' almak gerekiyor.

* İkametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurularak dilekçe veriliyor.

  • 4
  • 12
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

* Başvuru yapıldıktan sonra vergi dairesi yetkilileri bir tarih veriyor ve eve gelerek yapılan ürünlere bakıp duruma onay veren bir tutanak tutuyor.

* Bu belgenin 3 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

  • 5
  • 12
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL’ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

* Bu belgeyi alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak sigortalı da oluyor. 2021'de 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayıldı.

* Bu yıl ise 29 gün üzerinden prim yatıran 30 gün sigortalı çalışmış sayılıyor.