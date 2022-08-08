08 Ağustos 2022, Pazartesi
Ev kadınlarına müjde: 2.001 TL'ye emeklilik fırsatı! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay! İşte şartlar
Ev kadınlarının merakla araştırdığı emeklilik konusunda detaylar belli oldu. 2022 Temmuz ayı itibarıyla prim tutarında değişiklik yaşandı. Evde el işi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan ev hanımları bu şartları yerine getirerek emeklilik imkanı elde ediyor. Ev hanımlarının emeklilik şartları konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK ev kadınlarına emeklilik şartları nelerdir? Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınları nasıl emekli olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:39
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