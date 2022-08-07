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Haberler Galeri Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Bilindiği üzere emekliler Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını aldı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranı için aylık bazda açıklanan oranlar büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022 19:20
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Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ve Ocak ayı arasında geçen dönemde açıklanan enflasyon rakamları sonrasında zam oranı netleşecek. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. İlk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamalarına erkenden başladı. Hal böyle olunca,"Ocak ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!

Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.

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Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar.

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Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

SSK ve Bağ-Kur'lular zamlı maaşlarını alırken memurlar 8 Temmuz'da yeni maaşlarını almışlardı.

Memur emeklilerine ise ay başında normal maaşları 28 Temmuz'da da yüzde 41.7 oranından oluşan zam farkları ödendi.

İşçiler için ise 2016 yılından bu yana ilk kez bir ara asgari ücret zammı yapıldı ve asgari ücret yüzde 30 artışla net 5500 TL oldu. Bu yeni maaşlarda 1 Ağustos itibariyle işçilere ödenecek.

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Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

YENİDEN HESAPLAMA

Bu yeni maaşlar, bu yılın aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayırda ise oluşacak, 6 aylık enflasyona göre yeniden zam hesaplanacak.

Bu arada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı.