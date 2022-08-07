Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...

YENİDEN HESAPLAMA

Bu yeni maaşlar, bu yılın aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayırda ise oluşacak, 6 aylık enflasyona göre yeniden zam hesaplanacak.

Bu arada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı.