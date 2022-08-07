HaberlerGaleriEYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT'lilere yönelik ortaya çıkan formüller merakla takip edilirken, prim sayısı eksik olanlar ve kapsam dışında kalanlar da atılan adımlar sonrasında beklentiye kapıldı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından primleri tam olan vatandaşlar emekli olabilecekler. Bu kapsamda yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündeme geldi. Peki, EYT'liye yeni borçlanma var mı, olacak mı? 3600 gün şartında esneme olacak mı?