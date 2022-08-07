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Haberler Galeri EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT'lilere yönelik ortaya çıkan formüller merakla takip edilirken, prim sayısı eksik olanlar ve kapsam dışında kalanlar da atılan adımlar sonrasında beklentiye kapıldı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından primleri tam olan vatandaşlar emekli olabilecekler. Bu kapsamda yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri gündeme geldi. Peki, EYT'liye yeni borçlanma var mı, olacak mı? 3600 gün şartında esneme olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 21:37
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EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

EYT'liler için atılan adımlar ve tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için EYT düzenlemesi büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi yasalaştığında prim sayısı yeterli olanlar emekli olabilecek. Diğer yandan kapsam içinde yer almayanlar kendileri için gelebilecek düzenlemeleri merak ediliyor. Peki, EYT'liler için gündemde yer alan detaylar...

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EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.

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EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

Ancak bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

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EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

3 SEÇENEK VAR

Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

İkincisi, 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları. Üçüncüsü ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları.

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EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.

EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek.