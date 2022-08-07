EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT’liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...

EYT'liler için atılan adımlar ve tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için EYT düzenlemesi büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi yasalaştığında prim sayısı yeterli olanlar emekli olabilecek. Diğer yandan kapsam içinde yer almayanlar kendileri için gelebilecek düzenlemeleri merak ediliyor. Peki, EYT'liler için gündemde yer alan detaylar...