Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Bankalar emekli promosyonları için yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni emekli olan birisi promosyon alabilir mi? Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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