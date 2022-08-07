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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Bankalar emekli promosyonları için yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni emekli olan birisi promosyon alabilir mi? Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 11:16
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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler 7 bin 500 TL'ye çıkarken imzalanan kağıtlar önem kazanıyor 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Özel bankaların başlattığı promosyon rekabetinde rakamlar 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor. İşte emeklilerimizin promosyonla silgili bilmesi gerekenler...

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.
Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.