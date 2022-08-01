Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin detayları görüşülecek. Birçok formülün ön plana çıktığı kredi ve kredi kartı borçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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