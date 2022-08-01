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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin detayları görüşülecek. Birçok formülün ön plana çıktığı kredi ve kredi kartı borçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 16:34
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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Kabine Toplantısı'nda görüşülecek yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borcu olanları ilgilendiriyor. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin birçok formül üzerinde duruluyor. Yeni düzenlemenin nasıl olacağı merak edilirken, borç silinmesi ya da yapılandırma olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma olacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRMA VAR MI?

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara yönelik yeni düzenleme, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşlar için borç öteleme, yapılandırma ve takip süresi uzatma gibi formüller üzerinde duruluyor. Yeni düzenlemeye ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

UCUZ KONUTTA DETAYLAR NETLEŞİYOR

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Projeyle ilgili tüm detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayının ortasında açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?

GENÇLER İÇİN KOTA BELİRLENECEK
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.