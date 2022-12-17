Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Giresun'a inşaa edilecek 2+1 ve 3+1 toplam 1.550 adet konut için kura çekimi bugün yapılıyor. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele ve Merkez ilçelerine yapılacak TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarına kilitlendi. Peki, Giresun TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...