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Haberler Galeri Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Giresun'a inşaa edilecek 2+1 ve 3+1 toplam 1.550 adet konut için kura çekimi bugün yapılıyor. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele ve Merkez ilçelerine yapılacak TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarına kilitlendi. Peki, Giresun TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:56
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Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

Giresun TOKİ kura sonuçları bugün belli oluyor. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun iline toplam 1.550 adet konut inşaa edilecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Ev sahibi olabilmenin hayaliyle bugünü bekleyen vatandaşlar, Giresun kura sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini sorguluyor. Peki, Giresun TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

GİRESUN TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun'a inşaa edilecek konutlar için kura çekimi 17 Aralık saat 10.00'da başladı. Giresun kura çekimi hak sahipleri belirleme kura sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

GİRESUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

GİRESUN'DA NEREYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun'a 1.550 konut inşaa edilecek. Giresun projesi şöyle:

Alucra: 63 adet konut
Bulancak: 200 adet konut
Eynesil: 100 adet konut
Görele: 96 adet konut
Merkez: 1.091 adet konut

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Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.