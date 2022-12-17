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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asagari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Komisyon 3'üncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler zam detaylarına çevrildi. Peki, asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 15:43
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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu arasında gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda 2023'te geçerli olacak asgari ücret miktarı belli olacak. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Salı günü gerçekleştirilecek üçüncü toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Üçüncü toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şöyle konuştu:

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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'ın salı günü yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.