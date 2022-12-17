17 Aralık 2022, Cumartesi
Çalışma Bakanı son dakika duyurdu: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asagari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Komisyon 3'üncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler zam detaylarına çevrildi. Peki, asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Net - Brüt asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 15:43
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