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Haberler Galeri Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

İŞKUR, en az ilkokul mezunu adaylara yönelik 64.859 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları açıkladı. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek olan adaylardan KPSS puanı aranmamaktadır. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. İşte İŞKUR Ocak ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar….

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:52
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Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Türkiye İş Kurumu, personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirmek üzere toplamda 64.859 personel, memur ve işçi istihdamı sağlıyor. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS puanı aranmaksızın başvuruda bulunma fırsatı sunuyor. İlanlara başvurular, Türkiye'nin farklı illerinde açılan kadrolarla gerçekleştirilebilecek. Adaylar, alımla ilgili kadro sayıları ve kontenjanlarını öğrenmek için Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. İşte İŞKUR personel, memur ve işçi alımı…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Ambar/Depo Görevlisi 1529

Aşçı 781

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Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Aşçı Yardımcısı 516

Beden İşçisi (Genel) 23.985

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Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Bulaşıkçı (Stevard) 854

Büro Memuru (Genel) 812

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Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

CNC Torna Tezgahı Operatörü 557

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1.088