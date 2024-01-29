29 Ocak 2024, Pazartesi
Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı sürüyor! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi
İŞKUR, en az ilkokul mezunu adaylara yönelik 64.859 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları açıkladı. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek olan adaylardan KPSS puanı aranmamaktadır. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. İşte İŞKUR Ocak ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar….
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:52
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