Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Emekli aylıklarındaki artış 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e yükseltildi. Yeni zamla birlikte oluşan fark en geç haftaya hesaplara yatırılacak. Kök aylıklar tekrar hesaplanacak. Peki kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Sabah Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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