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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Emekli aylıklarındaki artış 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e yükseltildi. Yeni zamla birlikte oluşan fark en geç haftaya hesaplara yatırılacak. Kök aylıklar tekrar hesaplanacak. Peki kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:58
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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2024 itibariyle 11.68 refah payıyla birlikte 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük emekli işçi aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıktı.

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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

KÖK AYLIKLAR YENİDEN HESAPLANACAK
SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Başkan Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı.

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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Başkan Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.

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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Başkan Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan’dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak.