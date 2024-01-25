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Milyonlarca emeklinin zammına son dokunuş Başkan Erdoğan'dan! Kim ne kadar fark alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Emekli aylıklarındaki artış 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e yükseltildi. Yeni zamla birlikte oluşan fark en geç haftaya hesaplara yatırılacak. Kök aylıklar tekrar hesaplanacak. Peki kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı.