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Haberler Galeri Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...

Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik müjdeli haberler geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen yeni düzenleme kapsamında, emekli maaşlarına eklenen refah payı oranı önemli bir artışla güncellendi. Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 49.25'e yükselen zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini olumlu bir şekilde etkiledi. Böylece, daha önce yüzde 37.57 olarak belirlenen Ocak ayı zam oranına eklenen 11.68 puanlık refah payı ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eşitlenerek yüzde 49.25'e ulaştı. Peki emeklinin kök maaşı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:09
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Emekliye yeni maaş meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR’luya 11.68’lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B’liye %49’luk kök aylık tablosu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e çıkardıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, bu adımın, emeklilere yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel iyileştirmelerin başlangıcı olarak nitelendirilerek, tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Peki emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emeklisinin kök maaşları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yeni maaş meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR’luya 11.68’lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B’liye %49’luk kök aylık tablosu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2024 yılının ilk müjdesi geldi. Ocak ayı için planlanan zam oranı, yüzde 42.6'dan yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir iyileştirme anlamına geliyor.

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Emekliye yeni maaş meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR’luya 11.68’lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B’liye %49’luk kök aylık tablosu...

ARTIŞ ORANLARI NASIL BELİRLENDİ?

Önceden yüzde 37.57 olarak açıklanan Ocak ayı zammına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eklenen refah payıyla birlikte, zam oranı yüzde 49.25'e ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu artışın tüm emekliler için eşit şekilde uygulanacağını duyurdu.

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Emekliye yeni maaş meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR’luya 11.68’lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B’liye %49’luk kök aylık tablosu...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Meclis Genel Kurulu, ek zam teklifini görüşecek ve 5 puanlık refah payı 11.68 puana yükseltilecek. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, emeklilerin hesaplarına 1 hafta içinde ek zam farkları yatırılacak.

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Emekliye yeni maaş meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR’luya 11.68’lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B’liye %49’luk kök aylık tablosu...

ZAM FARKLARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

Aralık ayı kök aylıklarına yansıtılan yüzde 37.57'lik zam ve ek ödemeler göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılacak. Yeni yasayla birlikte, kök aylıklara yüzde 49.25 oranında artış yansıtılacak ve bu yeni tutarlar üzerinden ek ödeme hesaplamaları yapılacak. Hesaplanan bu yeni maaşlar, maaş gününde yatırılan tutarlardan çıkarılarak, ortaya çıkan ek zam farkı ödenecek.