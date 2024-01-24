Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik müjdeli haberler geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen yeni düzenleme kapsamında, emekli maaşlarına eklenen refah payı oranı önemli bir artışla güncellendi. Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 49.25'e yükselen zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini olumlu bir şekilde etkiledi. Böylece, daha önce yüzde 37.57 olarak belirlenen Ocak ayı zam oranına eklenen 11.68 puanlık refah payı ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eşitlenerek yüzde 49.25'e ulaştı. Peki emeklinin kök maaşı ne kadar oldu?