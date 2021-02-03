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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor. Ocak sonunda 83 adet elektrikli ve 3.292 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ayında ise 797 adet hibrit ve 14 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte, 2020 yılında ülkemizde en çok satılan arabalar...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 20:57
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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

2021 Ocak ayı için otomobil satışları tek tek açıklandı. Son dakika gelen haberde Ocak ayındaki satışlar bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olarak gerçekleşti. Otomobilde son 10 yılın rekoru kırıldı. Açıklanan rakamlarda hibrit ve elektrikli otomobillerin de satışlarında artışlar görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

FERRARI 1 adet satıldı

En çok satan modeli F8 Tributo: 1 adet

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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

LAMBORGHINI 1 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 1 adet

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Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...

MASERATI 2 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 1 adet