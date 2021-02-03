HaberlerGaleriOcak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...
Ocak ayının en çok satan otomobilleri! 2021 güncel liste! Sıralama değişti...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor. Ocak sonunda 83 adet elektrikli ve 3.292 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ayında ise 797 adet hibrit ve 14 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte, 2020 yılında ülkemizde en çok satılan arabalar...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 20:57Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 20:57