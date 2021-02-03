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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden, çabasız... Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden, çabasız...
Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma talebi oldukça talep görüyor. Zorlu süreçte aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen binlerce vatandaş, evde çalışabileceği iş arayışını sürdürüyor. Bu bağlamda İŞKUR tarafından yayınlanan evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Ev hanımlarının istihdama katılması için önemli proje olan evde paketleme işi pandemi döneminde talep gördü. Başvuruları olumlu sonuçlananlar, günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilecek.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 21:31
Özellikle pandemi döneminde evden çıkmayarak yapılabilecek meslekler yakından takip ediliyor. Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler, İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri araştırıyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. İş ilanlarına başvurmak isteyenler İŞKUR merkezlerine giderek kayıt oluşturabilir. Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor.
Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.