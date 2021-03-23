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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev bankadan kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi çekilebiliyor! 3 yıl boyunca... Dev bankadan kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi çekilebiliyor! 3 yıl boyunca...
Dev bankadan kredi fırsatı... 6 ay ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi çekilebiliyor. On binlerce kişiye pandemi döneminde kredi fırsatı sunuluyor. 100 bin liraya kadar kredi imkanı bulunurken, 6 ay ana para ödemesi beklenmiyor. Avantajlı faiz imkanı sunulurken 36 ay vadelendirme yapılıyor. Ayrıca kredi kullanan müşterilerden 3 yıl yıl boyunca havale ve EFT ücreti de alınmıyor. Kadın girişimcilere sağlanan kredi fırsatı için detaylar belli oldu. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz..
Giriş Tarihi: 23.03.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 16:07
Halkbank dev kredi fırsatı için harekete geçti. 6 ay ana para ödemesi yapılmadan 100 bin lira kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca avantajlı faiz imkanında 36 ay vade imkanı da sunuluyor. Kredi fırsatından yararlanan vatandaşlardan 3 yıl boyunca EFT ve havale ücreti alınmayacak. Avantajlı faiz imkanı için limit 100 bin TL olarak belirlendi. Halkbank'tan kadın girişimcilere destek olmak amacıyla sağlanan fırsat sayesinde finansmana erişim kolaylığı sağlanıyor. İşte, 6 ay ödemesiz 100 bin TL kredi fırsatı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 100 BİN LİRALIK KREDİ LİMİTİ Kadın Girişimcilerin kullanabileceği azami kredi limiti; İşini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 100.000 TL, Yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için azami 50.000 TL'dir.
Kadın Girişimcilere yukarıda belirtilen azami limitler kapsamında; asgari 5.000 TL Ticari KMH (Dost Hesap) ve asgari 5.000 TL limitli Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ/Business/Esnaf Kart) ürünleri sunulacaktır.
HALKBANK'TAN 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ Kredi vadesi; azami 6 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay'dır. Kredi, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılabilecektir.
Ödemesiz dönem faizleri 3'er ayda bir tahsil edilecektir. Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.