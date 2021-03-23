Dev bankadan kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi çekilebiliyor! 3 yıl boyunca...

Dev bankadan kredi fırsatı... 6 ay ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi çekilebiliyor. On binlerce kişiye pandemi döneminde kredi fırsatı sunuluyor. 100 bin liraya kadar kredi imkanı bulunurken, 6 ay ana para ödemesi beklenmiyor. Avantajlı faiz imkanı sunulurken 36 ay vadelendirme yapılıyor. Ayrıca kredi kullanan müşterilerden 3 yıl yıl boyunca havale ve EFT ücreti de alınmıyor. Kadın girişimcilere sağlanan kredi fırsatı için detaylar belli oldu. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz..