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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

Kredi çekmek isteyenleri çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönem için düğmeye basıldı. Düzenleme onaylandığı anda isteyen istediği kadar kredi kullanamayacak. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadelerde ise değişme olmayacak ve 36 ay olarak kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamasının detayları belli olmaya başladı. İşte, son gelişmelerin detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 23:18
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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

Kredi çekecekler dikkat. Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor. İstendiği kadar kredi kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamalarının detayları netleşmeye başladı. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından kredi limitlerinde yeni gelişmeler yaşanacak. Böylelikle aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündeme gelmiş olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

İhtiyaç kredilerinin sınırlandırılması için harekete geçildi. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak.

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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamalarının detayları netleşmeye başladı. Son dönemde artan bireysel krediler için Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği çalışma yapıyor.

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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

Önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışma netleşecek. Bireysel kredilere, kredi kartlarındaki gibi gelire göre limit getirilmesi formülü gündemde.

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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...

KARTTA 4 KAT SINIRI VAR

Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.