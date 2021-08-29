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Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...
Kredi çekmek isteyenleri çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönem için düğmeye basıldı. Düzenleme onaylandığı anda isteyen istediği kadar kredi kullanamayacak. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadelerde ise değişme olmayacak ve 36 ay olarak kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamasının detayları belli olmaya başladı. İşte, son gelişmelerin detayları haberimizde...