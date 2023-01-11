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Haberler Galeri Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

"Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak zammı netleşti. Yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemlerinde de artış yaşandı. SED yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:34
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Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

"Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından maaş miktarlarında artış yaşandı. Diğer yandan SED yardım ödemelerinde de miktar belli oldu. Peki, Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:

- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99

- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00

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Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99

- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99

- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00

- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

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Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

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Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.