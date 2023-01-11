"Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından maaş miktarlarında artış yaşandı. Diğer yandan SED yardım ödemelerinde de miktar belli oldu. Peki, Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...