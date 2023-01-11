11 Ocak 2023, Çarşamba
Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...
"Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak zammı netleşti. Yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemlerinde de artış yaşandı. SED yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Zamlı SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 3.295 TL ödeme...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:34
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