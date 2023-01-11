Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

3600 ek gösterge ile milyonların gelirinde ciddi oranda artış olacak. Kamuda görev alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, 3600 ek gösterge hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi ile maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, maaşlara ne zaman yansıyacağı da en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak? İşte cevaplar...