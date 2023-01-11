HaberlerGaleriEmekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?
Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?
Emekli maaşlarında ciddi oranda artış sağlayacak 3600 ek gösterge için geri sayım başladı. Kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın 3600 ek göstergeden yararlanması sağlanırken, söz konusu düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde hayata geçecek. Yeni ek göstergelere göre memur ve emekli aylığı ile emekli ikramiyeleri de artacak. Bu kapsamda emekli maaşlarında 250 lira ila 2.800 lira arasında artış görülecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:44Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:45