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Haberler Galeri Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

Emekli maaşlarında ciddi oranda artış sağlayacak 3600 ek gösterge için geri sayım başladı. Kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın 3600 ek göstergeden yararlanması sağlanırken, söz konusu düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde hayata geçecek. Yeni ek göstergelere göre memur ve emekli aylığı ile emekli ikramiyeleri de artacak. Bu kapsamda emekli maaşlarında 250 lira ila 2.800 lira arasında artış görülecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:45
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Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

3600 ek gösterge ile milyonların gelirinde ciddi oranda artış olacak. Kamuda görev alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, 3600 ek gösterge hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi ile maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, maaşlara ne zaman yansıyacağı da en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak? İşte cevaplar...

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Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

Ek göstergeler, kamuda görev alan milyonlarca memurun hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücret hesaplamasında önemli bir etkendir.

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Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

EK GÖSTERGE ARTIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi. Avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri 3600'e yükseldi.

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Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

EK GÖSTERGE SADECE 3600'E Mİ YÜKSELDİ?

Hayır; yükseköğretim mezunu hemşireler, din görevlileri, gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri gibi ek göstergesi 2200 olan kamu çalışanlarının göstergeleri de 3600'e yükselecek.

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Emekli maaşında ciddi oranda artış! İlave 2.800 TL maaşa yansıyacak! 3600 ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

EK GÖSTERGESİ 3600 OLANLAR DA YARARLANACAK MI?

Kamuda genel müdür yardımcısı gibi görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak belirlendi.