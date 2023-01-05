Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

Üç aylık burs ve kredi ödemelerini alan öğrenciler şimdi de ocak ayı ödemelerini bekliyor. 2022-2023 burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim süresi boyunca her ay ödeme yapılacak. Ocak ayına girmemiz ile birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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