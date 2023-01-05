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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

Üç aylık burs ve kredi ödemelerini alan öğrenciler şimdi de ocak ayı ödemelerini bekliyor. 2022-2023 burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim süresi boyunca her ay ödeme yapılacak. Ocak ayına girmemiz ile birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:33
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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

Ocak ayı KYK burs ve kredi ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022-2023 KYK burs ve kredilerin ilk üç aylık ödemeleri toplu olarak yapıldı. Yılbaşı öncesi hesaplara yatırılan burs ve krediden faydalanan öğrenciler, ocak ayı ödeme takvimini araştırıyor. Peki, Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

OCAK AYI KYK NE ZAMAN YATACAK?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.

Ödeme günleri ise şöyle:

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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.