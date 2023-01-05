3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak maaşlar güncellendi. Memurlar, yaz aylarında Meclis'ten geçen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne kadar maaş alacakları hakkında araştırmalar yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte 3600 ek göstergenin ne kadar yansıyacağı da merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, emekli ve memur maaşlarına ne kadar yansıyak? İşte ayrıntılar...