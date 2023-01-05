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Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak maaşlar güncellendi. Memurlar, yaz aylarında Meclis'ten geçen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne kadar maaş alacakları hakkında araştırmalar yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte 3600 ek göstergenin ne kadar yansıyacağı da merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, emekli ve memur maaşlarına ne kadar yansıyak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:43
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3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı, binlerce memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte bütün memurların göstergeleri yükselirken, bu sayede memura ek zam olanağı oluştu. Ödemeleri bekleyen vatandaşlar; 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı ek artış da 15 Ocak'ta aylıklara yansıyor olacak.

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3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

Memur emeklileri, emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alıyor. Ocak ayının ortasında da 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak tarihleri arası 3600 ek gösterge farkını hesaplarında görecekler.

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3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterga hakkında, ''Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergelerinde 600 puan artış yaparak kapsamlı bir düzenlemeye gittik. Özellikle ek göstergesi 3600'e çıkarılan öğretmen, sağlık çalışanları, polis memurları, din görevlileri, müdür ve müdür yardımcıları ile avukatların emekli aylıklarında yaklaşık 2 bin lira, emekli ikramiyelerinde yaklaşık 70 bin lira artış gerçekleştirdik.'' demişti.

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3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.