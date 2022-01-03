03 Ocak 2022, Pazartesi
Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
Son dakika... Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira zammı bugün belli oluyor. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar, güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Peki, 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 08:52
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