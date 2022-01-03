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Haberler Galeri Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Son dakika... Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira zammı bugün belli oluyor. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar, güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Peki, 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 08:52
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Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Ocak ayı kira zammı son dakika... Yeni yıla girmemize ile birlikte gözler bu ayki kira zammına çevrildi. Ocak ayında kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ne kadar artış yapılacağını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon verisi bugün açıklanacak. Bu gelişmelerler kiralara yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK tarafından 2021 Aralık enflasyon oranı, bugün saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olacak. Kira zammı açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:

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Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

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Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

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Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2021 EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.