Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.