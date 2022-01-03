En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş zammına çevrildi. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, aylıklarda ne kadar artış olacağını araştırıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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