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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş zammına çevrildi. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, aylıklarda ne kadar artış olacağını araştırıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:17
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar? SSK ve Bağkur'a bağlı emeklilerin, emekli maaşlarına ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Emekli maaşına yapılacak olan 2022 Ocak zammı bugün belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

2022 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği emekli maaş zammı bugün belli olacak. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı da netlik kazanacak. TÜİK, enflasyon oranını saat 10.00'da açıklayacak. Emekli maaş zammı belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte son rakamlar:

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

NASIL ETKİLEYECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı. Buna Aralık enflasyonu eklenecek. Ayrıca ek iyileştirme olacak.