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Haberler Galeri Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Kabine toplantısı sonrasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşsizlik ödeneğinden yararlanan binlerce vatandaş ödemenin yapılacağı tarihi araştırıyor. İşte, Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 21:42
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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorularının cevapları sorgulanan konular araısnda yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ait ve Ocak 2021'de hesaplara yatacak olan Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir açıklama henüz yapmadı. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak vatandaşlar ise hesaplarını kontrol etmeyi sürdürüyor. İşte, Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

OCAK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Geçtiğimiz ayın Nakdi Ücret Desteği ödeme günü olarak 8-9 Aralık tarihi belirlenmişti. Kasım ayına ait ödemeler yine banka üzerinden yapılmış ve IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılması duyurulmuştu. Ocak ayında verilecek olan Nakdi Ücret Desteği'ne ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTAR MI, NE KADAR OLUR?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 yılında verilmeye devam eden Nakdi Ücret Desteği de artar mı araştırılıyor. Ücretsiz maaş izni verilirken işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplama yapılacağı için 2021 Nakdi Ücret Desteği ödemesinin de miktarının artması bekleniyor.

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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı.

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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.