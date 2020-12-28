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Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?
Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Kabine toplantısı sonrasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşsizlik ödeneğinden yararlanan binlerce vatandaş ödemenin yapılacağı tarihi araştırıyor. İşte, Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 21:42
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