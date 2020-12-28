Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorularının cevapları sorgulanan konular araısnda yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ait ve Ocak 2021'de hesaplara yatacak olan Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir açıklama henüz yapmadı. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak vatandaşlar ise hesaplarını kontrol etmeyi sürdürüyor. İşte, Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ocak işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?