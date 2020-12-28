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Haberler Galeri Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için son dakika açıklaması geldil. Zam oranının belirlendiği 4. toplantı sonrasında detaylar belli oldu. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olarak açıklandı. Hal böyle olunca asgari ücrete 2021 yılı için 500 lira zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı gibi kalemlere de zam geldi. İşte, İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:17
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Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olarak açıklandı. Böylece yeni yılda asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu. Asgari ücret zammının ardından kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı gibi kalemlere de zam geldi. Belirlenen zam oranı sonrasında birçok kalemede zam gelmiş oldu. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında ise, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı oluyor.

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Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

KIDEM TAVANI VE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Buna göre, kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 8 bin 651 lira 62 kuruşa yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişti. Bin 168 lira alanın maaşı bin 420 liraya, bin 389 lira alanın maaşı bin 688 liraya, 2 bin 336 lira alanın maaşı ise 2 bin 840 liraya çıktı.

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Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi. Yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya, engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.

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Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI ZAMLANDI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88,29 liradan 107,32 liraya çıktı.

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Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.