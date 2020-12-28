KIDEM TAVANI VE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Buna göre, kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 8 bin 651 lira 62 kuruşa yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişti. Bin 168 lira alanın maaşı bin 420 liraya, bin 389 lira alanın maaşı bin 688 liraya, 2 bin 336 lira alanın maaşı ise 2 bin 840 liraya çıktı.