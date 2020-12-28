ANA SAYFA
Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için son dakika açıklaması geldil. Zam oranının belirlendiği 4. toplantı sonrasında detaylar belli oldu. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olarak açıklandı. Hal böyle olunca asgari ücrete 2021 yılı için 500 lira zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı gibi kalemlere de zam geldi. İşte, İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:17
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12