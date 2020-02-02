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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekonomik göstergeleri takip eden vatandaşlar Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri zamlardan kira artışlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından etkiliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Peki, 2020 Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 21:47
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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç? 2020 Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Ocak ayı enflasyonu hakkında araştırmalar sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve TEFE TÜFE verileri merak ediliyor. İTO verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi 2020 ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 1,68 oranında arttı. İstanbul enflasyon verilerinin ardından gözler 2020 Ocak ayı enflasyon verilerine çevrildi. İşte detaylar!

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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat Pazartesi 2020 tarihinde yapılacak TÜİK toplantısının ardından 2020 Ocak enflasyon oranı açıklanacak.

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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ BELLİ OLDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.