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Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekonomik göstergeleri takip eden vatandaşlar Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri zamlardan kira artışlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından etkiliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Peki, 2020 Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.02.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 21:47
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