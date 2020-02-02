Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç? 2020 Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Ocak ayı enflasyonu hakkında araştırmalar sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve TEFE TÜFE verileri merak ediliyor. İTO verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi 2020 ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 1,68 oranında arttı. İstanbul enflasyon verilerinin ardından gözler 2020 Ocak ayı enflasyon verilerine çevrildi. İşte detaylar!